В США неизвестный устроил стрельбу в медучреждении

По меньшей мере два человека пострадали в четверг в результате стрельбы в медицинском учреждении в округе Беркс (штат Пенсильвания).

Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал 6 ABC.

Согласно его данным, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Информация об их состоянии не приводится.

По словам представителя правоохранительных органов, угрозы окружающим нет.