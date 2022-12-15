https://news.day.az/world/1519938.html В США неизвестный устроил стрельбу в медучреждении
В США неизвестный устроил стрельбу в медучреждении
По меньшей мере два человека пострадали в четверг в результате стрельбы в медицинском учреждении в округе Беркс (штат Пенсильвания).
Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал 6 ABC.
Согласно его данным, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Информация об их состоянии не приводится.
По словам представителя правоохранительных органов, угрозы окружающим нет.
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