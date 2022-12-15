Иран планирует запустить более тяжелые спутники

Глава Иранской космической организации Хасан Саларие заявил в среду, что Организация уже располагает необходимыми средствами для запуска спутников весом до 200 кг и стремится продвигать эти средства для запуска более тяжелых спутников весом менее одной тонны, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Чиновник сделал эти замечания в кулуарах визита на авиасалон Iran Airshow 2022 на острове Киш, юг Ирана.

Саларие отметил, что страна разработала 10-летний план развития космической отрасли, который направлен на дальнейшую коренную модернизацию отрасли и повышение квалификации пользователей.

Он сказал, что уже подписанные соглашения с Россией и ее космическим агентством повышают шансы Ирана на достижение целей этого 10-летнего перспективного плана в более короткие сроки.

Глава Российского космического агентства Юрий Борисов, который также присутствовал на мероприятии, со своей стороны, заявил, что его страна готова обменяться мнениями с Ираном, отметив, что при наличии возможностей у обеих сторон проведение таких совместных мероприятий может быть полезным для обеих стран в достижении их целей.

Космические агентства Ирана и России планируют провести новый раунд переговоров в кулуарах Iran Airshow 2022.

11-й выпуск Иранского авиасалона стартовал во вторник и продлится до 16 декабря.

В мероприятии приняли участие около 90 компаний из Ирана, России, Китая и других стран.