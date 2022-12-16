https://news.day.az/world/1519954.html В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов
В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов
Ухудшение погодных условий в Москве в четверг привело к задержке или отмене десятков рейсов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены 25 рейсов, задержаны 13.
Больше всего рейсов - 13 - отменены в "Шереметьево", пять рейсов в этом же аэропорту задержаны. Во "Внуково" девять рейсов отменены и восемь задержаны. В "Домодедово" отменены три рейса.
Как сообщалось, снегопад в столице, местами сильный, продлится до утра пятницы. В мэрии Москвы предупредили о возможности ветра с порывами до 15 м/с.
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