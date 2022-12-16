Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что Турция имеет право на защиту от терроризма, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В интервью шведской газете Dagens Nyheter, Бильстрем оценил воздушную операцию "Пендже-Кылыч", начатую Турцией с целью положить конец терроризму в северном Ираке и Сирии.

Министр Бильстрем сказал: "Каждая страна имеет право на защиту от терроризма, и это право касается также Турции. Борьба с террористической организацией ДАИШ в регионе важна, но Турция является страной, которая годами подвергалась атакам. Турция имеет законные основания защитить себя от терроризма. Шведское правительство также считает, что эта защита должна быть умеренной".

Подчеркнув, что он доверяет информации правительства Турции о том, что за терактом в Стамбуле стоит террористическая организация PKK/YPG, Бильстрем добавил, что заявления террористической организации являются неправдивыми.

Бильстрём заявил, что, по его мнению, в переговорах с Турцией о членстве в НАТО достигнут прогресс.

Подчеркнув, что в мире существует серьезная проблема с безопасностью, Бильстрем добавил, что откладывать членство Швеции в НАТО было бы плохим решением.