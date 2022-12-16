В турецкой провинции Диярбакыр подорван полицейский автомобиль, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter написал, что два человека, которые считаются причастными к инциденту, были задержаны.