https://news.day.az/world/1519964.html В Турции подорван полицейский автомобиль, есть пострадавшие
В Турции подорван полицейский автомобиль, есть пострадавшие
В турецкой провинции Диярбакыр подорван полицейский автомобиль, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали восемь человек.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter написал, что два человека, которые считаются причастными к инциденту, были задержаны.
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