Премьер Австралии решил вернуть Ассанжа на родину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что намерен добиваться от США возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление он сделал в интервью крупнейшему независимому изданию страны Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик подчеркнул, что не видит "конструктивной цели в продлолжающемся заключении Ассанжа" и убежден, что "всего, что с ним уже произошло, достаточно".

"Этот вопрос [о его возвращении в Австралию] должен быть решен, и я продолжу использовать все дипломатические средства для достижения этой цели", - заверил он, отметив, что уже не раз поднимал эту тему в беседах с представителями США.

Аьбанезе признал, что легких способов разрешения сложившейся ситуации нет, но призвал "положить конец саге об Ассанже", "дипломатично и конструктивно донося мнение до друзей в Соединенных Штатах".

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне. 17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения.