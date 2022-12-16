В Техасе разрешили сотрудникам школ носить оружие на уроки

Власти Техаса разрешили учителям носить оружие на уроки - об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, решение было принято по причине участившихся случаев нападений на педагогов и детей, передает телеканал "Известия".

В мае в техасской школе города Ювалде мужчина расстрелял 21 человека, в том числе 19 детей.

Часть родителей новую инициативу восприняли негативно, заявив, что она только увеличит угрозу для жизни и здоровья детей.