https://news.day.az/world/1520003.html В Техасе разрешили сотрудникам школ носить оружие на уроки - ВИДЕО
В Техасе разрешили сотрудникам школ носить оружие на уроки - ВИДЕО
Власти Техаса разрешили учителям носить оружие на уроки - об этом сообщил американский телеканал Fox News.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, решение было принято по причине участившихся случаев нападений на педагогов и детей, передает телеканал "Известия".
В мае в техасской школе города Ювалде мужчина расстрелял 21 человека, в том числе 19 детей.
Часть родителей новую инициативу восприняли негативно, заявив, что она только увеличит угрозу для жизни и здоровья детей.
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