Новейший истребитель F-35B разбился во время испытаний в США

"Самолет-невидимка" пятого поколения F-35B рухнул во время испытательного полета на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт в Техасе. В соцсетях появилась видеозапись с инцидентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на опубликованных кадрах видно, как у истребителя во время вертикального приземления подломилось шасси, после этого самолет ткнулся носовой частью в землю и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси.

Летчик успел катапультироваться, он не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Lockheed Martin.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin.