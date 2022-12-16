https://news.day.az/world/1520035.html Протесты вспыхнули в некоторых городах Иордании - ВИДЕО
Протесты вспыхнули в некоторых городах Иордании - ВИДЕО
Протестующие требуют от населения активной поддержки в свержении королевского режима
В пятимиллионный столичный Амман вводятся военные части. Сильные беспорядки в ходе протестов охватили этой ночью город Эль-Карак, есть пока неподтверждённые сообщения о попытке захвата административных зданий протестующими.
Напомним, Иорданией с 1996 года правит король Абдалла II. Королю в этом году исполнилось 60 лет, а население Иордании, по некоторым сообщениям благодаря росту беженцев из Сирии и Ирака, перевалило в этом году за 15 млн человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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