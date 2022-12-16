Протесты вспыхнули в некоторых городах Иордании

Протестующие требуют от населения активной поддержки в свержении королевского режима

В пятимиллионный столичный Амман вводятся военные части. Сильные беспорядки в ходе протестов охватили этой ночью город Эль-Карак, есть пока неподтверждённые сообщения о попытке захвата административных зданий протестующими.

Напомним, Иорданией с 1996 года правит король Абдалла II. Королю в этом году исполнилось 60 лет, а население Иордании, по некоторым сообщениям благодаря росту беженцев из Сирии и Ирака, перевалило в этом году за 15 млн человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.