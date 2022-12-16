https://news.day.az/world/1520041.html В Армении отменены программы по военному патриотизму в школах
В Армении отменены программы по военному патриотизму в школах
Новый министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, недавно возглавившая ведомство, поручила отменить школьные программы по военно-патриотическому воспитанию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в распоряжении газеты "Жоховурд" оказался специальный циркуляр, адресованный заместителю мэра Еревана и главным секретарям областных администраций.
Согласно документу, образовательные учреждения должны отказаться от сотрудничества с такими структурами, как проект "Искусство выживания", военно-спортивный клуб "Коммандос", программа "Зарк" и рядом других организаций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре