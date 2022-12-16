В Армении отменены программы по военному патриотизму в школах

Новый министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, недавно возглавившая ведомство, поручила отменить школьные программы по военно-патриотическому воспитанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в распоряжении газеты "Жоховурд" оказался специальный циркуляр, адресованный заместителю мэра Еревана и главным секретарям областных администраций.

Согласно документу, образовательные учреждения должны отказаться от сотрудничества с такими структурами, как проект "Искусство выживания", военно-спортивный клуб "Коммандос", программа "Зарк" и рядом других организаций.