Литва подписала крупнейший в своей истории договор с США

Литва подписала крупнейший в истории своих вооруженных сил контракт на закупку в США за $495 млн реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в пятницу сообщил портал национального радио LRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это значительный шаг для укрепления нашей армии. Данное оружие существенно изменяет возможности наших военных", - приводятся в сообщении слова находящегося в Вашингтоне министра обороны балтийской республики Арвидаса Анушаускаса.

Подписи под договором поставили Анушаускас и министр обороны США Ллойд Остин. "Разрешите поблагодарить Литву за значительные ассигнования на нужды обороны и инвестиции в новые возможности", - заявил глава Пентагона.

Литва по договору получит системы HIMARS и ракеты нескольких типов, в том числе способные поражать цели на расстоянии 300 км. Поставки начнутся в 2025 году.

Госдепартамент США одобрил в ноябре продажу Литве РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму $495 млн. Как указывалось в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, которое отвечает за поставки вооружений за рубеж по межправительственным контрактам, литовская сторона запросила продажу восьми установок и различных боеприпасов к ним.