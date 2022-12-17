Жителей Бельгии заставят утеплять жилье

Власти Бельгии обяжут граждан утеплить свое жилье, если оно не соответствует нормам энергоэффективности и требует слишком много энергии на отопление. Об этом сообщает VRT NWS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новому законопроекту, каждый, кто с 1 января 2023 года покупает дом с классом энергоэффективности "E" или "F", обязан в течение пяти лет повысить этот показатель до класса "D". Если бельгийцы не закончат положенные работы в течение пяти лет, им грозит штраф от 500 до 200 тыс. евро.

По словам местного юриста Барта Ван Опстала, к 2028 году власти могут ужесточить уже введенные правила.

"Если вы потом купите дом с энергетической маркировкой "F", "E" или "D", у вас будет еще пять лет, чтобы снизить маркировку до "С". Тогда задача становится еще более сложной", - пояснил Ван Опстал.