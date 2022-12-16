Гигантский аквариум лопнул и затопил отель в центре Берлина

По крайней мере два человека пострадали в результате протечки гигантского аквариума в отеле в самом центре Берлина, сообщает Focus Online.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире высотой 16 метров потек около шести часов утра 16 декабря. Трещина увеличивалась на глазах, в итоге вода хлынула потоком на улицу, унося вместе с собой и морских обитателей - их здесь насчитывалось около полутора тысяч. По словам очевидцев, улица Карла Либкнехта сейчас выглядит как "усеянное щебнем поле".

Постояльцев отеля Radisson Dom Aquaree, расположенного в шаговой доступности от Александерплац, эвакуировали, на месте дежурят около 100 сотрудников экстренных служб.

По предварительным данным, причиной уничтожения массивного аквариума - одной из достопримечательностей Берлина - стали не умышленные действия обслуживающего персонала, а усталость материалов, из которых он был изготовлен, хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован".