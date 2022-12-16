https://news.day.az/world/1520061.html Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-21", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Запуск был осуществлён с космодрома Сичан в 14:17 по Пекинскому времени (в 10:17 по бакинскому).
Сфера применения аппарата и технологии, которые предстоит испытать, в сообщении не раскрываются.
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