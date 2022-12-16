Судебное разбирательство по делу Кочаряна против Пашиняна завершено
Судебное разбирательство по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна завершено.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Кочаряна.
По словам юриста, 16 декабря суд изучил доказательства, на заседании присутствовал и представитель Пашиняна.
Уже известно, что суд огласит вердикт 10 января 2023 года.
Адвокаты Кочаряна требуют взыскать в пользу экс-президента 2 млн драмов (более $5 тысяч) и обязать Пашиняна публично опровергнуть заявления, сделанные 1 марта 2021 года на площади Республики.
Напомним, Пашинян, касаясь дела "1 марта", заявил, что люди, "выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать".
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