Граждане Азербайджана и Турции владеют недвижимостью в Армении

Процент сделок с недвижимостью при участии граждан Азербайджана и Турции довольно маленький. Об этом на встрече с журналистами 16 декабря заявил заместитель председателя Комитета кадастра Армении Арман Петросян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В случае с гражданами Турции - меньше 100, в случае с гражданами Азербайджана - меньше одного десятка. Они не азербайджанцы по национальности", - отметил он.

В Армении зарегистрировано 450 тыс. квартир, поэтому если у граждан Турции будет, к примеру, 50 квартир, то это, по его убеждению, "никакой тревоги с точки зрения безопасности не вызывает".