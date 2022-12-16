https://news.day.az/world/1520115.html Граждане Азербайджана и Турции владеют недвижимостью в Армении
Граждане Азербайджана и Турции владеют недвижимостью в Армении
Процент сделок с недвижимостью при участии граждан Азербайджана и Турции довольно маленький. Об этом на встрече с журналистами 16 декабря заявил заместитель председателя Комитета кадастра Армении Арман Петросян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"В случае с гражданами Турции - меньше 100, в случае с гражданами Азербайджана - меньше одного десятка. Они не азербайджанцы по национальности", - отметил он.
В Армении зарегистрировано 450 тыс. квартир, поэтому если у граждан Турции будет, к примеру, 50 квартир, то это, по его убеждению, "никакой тревоги с точки зрения безопасности не вызывает".
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