Южная Корея заявила протест Японии

Южная Корея выразила протест Японии из-за претензий Токио на острова Токто, содержащихся в новой стратегии национальной безопасности Японии, передает ТАСС со ссылкой на заявления южнокорейского МИД, передает Day.Az.

"Правительство Республики Корея решительно протестует против включения в обновленную Стратегию национальной безопасности Японии необоснованных утверждений о территориальной принадлежности островов Токто", - говорится в сообщении МИД страны.

Сеул утверждает, что острова Токто в западной части Японского моря "являются территорией Республики Корея исторически, географически и в соответствии с международным правом".

МИД Южной Кореи призвал Японию отказаться от претензии на острова, отметив, что страна "решительно отреагирует на любые провокации".