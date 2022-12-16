Госдолг Франции вырос на €40 млрд в III квартале 2022 года и составил 113,7% от уровня ВВП страны. Такие данные публикует в своем ежеквартальном отчете Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В конце третьего квартала 2022 года государственный долг в соответствии с Маастрихтским договором составил €2 956,8 млрд, увеличившись на €40,0 млрд после €6,2 млрд в предыдущем квартале. В процентном отношении к ВВП он составил 113,7% (после 113,3% в предыдущем квартале). Как и в предыдущем квартале, для финансирования своих потребностей правительство использовало бюджетные средства (-€11,6 млрд после €-41,4 млрд в предыдущем квартале), в результате чего чистый долг еще больше увеличился (+€52,7 млрд)", - отмечается в докладе.

Данные за четвертый квартал 2022 года INSEE планирует опубликовать в марте следующего года. Институт не дает прогнозов на остаток года в своем докладе. При этом 25 сентября министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Габриэль Атталь заявлял, что долг Франции в ближайшие недели превысит отметку в €3 трлн.

По данным INSEE, с 2000 года госдолг республики неуклонно растет. В 2001 он составлял около 60% ВВП, а отметки в 100% ВПП он достиг в 2016 году. На этом уровне он балансировал до 2020 года, когда преодолел данный рубеж и устремился вверх до отметки 117,4%, которая была зафиксирована в первом квартале 2021 года, затем началось снижение.