В Швейцарии продлили бесплатную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса останется бесплатной для жителей Швейцарии до конца 2023 года. Такое решение приняло в пятницу правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вакцинация от COVID-19 останется бесплатной для населения в 2023 году. На своем заседании 16 декабря Федеральный совет продлил до конца 2023 года и частично адаптировал положения постановления об эпидемиях, касающиеся покрытия расходов в связи с вакцинацией", - сообщило правительство на своем сайте.

Оно также продлило до конца 2023 года действие своего решения, принятого в феврале текущего года, о возможной передаче другим государствам неиспользованных доз вакцины от ковида. Всего в 2023 году может быть продано или передано бесплатно другим странам до 13 млн доз, пояснило правительство.

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии во вторник сообщило, что с 7 по 13 декабря в стране зарегистрировали 16 362 случая заражения коронавирусом, что существенно меньше, чем за предшествующую неделю.