ЕК разрешила правительству ФРГ национализировать компанию Uniper

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу одобрила национализацию энергетического концерна Uniper правительством ФРГ. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Причиной сделки стал текущий энергетический кризис в Европе, в частности, прекращение поставок российского газа и резкий рост цен на газ, что привело к тому, что [компании] Uniper, крупнейшему импортеру российского газа в Германии, потребовались крупные вливания капитала в целях предотвращения ее неплатежеспособности", - цитирует Reuters заявление ЕК.

По данным агентства, сделка была разрешена в рамках положения ЕС о слиянии после того, как ЕК пришла к выводу, что приобретение правительством компании не вызовет проблем, связанных с конкуренцией.

В сентябре правительство ФРГ договорилось с Uniper и финской энергокомпанией Fortum о национализации германского концерна. В соответствии с условиями соглашения правительство вложит более €8 млрд в Uniper, а также приобретет акции у Fortum по цене €1,7 за каждую.