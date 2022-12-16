В центре Берлина лопнул 16-метровый аквариум

В Берлине лопнул 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree на улице Карл-Либкнехт-Штрассе, пишет Bild. По данным газеты, из аквариума вылилось около 1 млн литров воды, в которой плавали 1,5 тысячи рыб. Два человека пострадали, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Как пишет Bild, ЧП произошло около 06:00 по местному времени. Сейчас улица, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Причина случившегося пока не установлена, по предварительной информации, аквариум лопнул из-за "усталости материалов".