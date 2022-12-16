Еврокомиссия перечислила Болгарии €1,35 млрд

Еврокомиссия (ЕК) осуществила в пятницу первый платеж в рамках плана восстановления и устойчивости Болгарии, выделив республике 2,7 млрд левов (около €1,35 млрд). Об этом сообщил в пятницу на брифинге вице-премьер по делам фондов ЕС технического правительства страны Атанас Пеканов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Болгария получила сегодня в рамках национального плана восстановления и устойчивости первый платеж в размере 2,7 млрд левов, который был одобрен Еврокомиссией 7 ноября. Получение средств демонстрирует доверие ЕК к возможностям болгарских властей провести заложенные в плане реформы и обеспечить контроль над эффективностью использования полученных средств", - сказал Пеканов.

При успешной реализации полной программы Болгария до конца 2026 года может получить инвестиции в размере €6,27 млрд на реализацию десятков проектов с акцентом на декарбонизацию экономики. Проекты распределены в следующих областях: зеленый переход и цифровизация, модернизация, социальная сфера, образование и здравоохранение. Все они должны быть реализованы до конца 2026 года.