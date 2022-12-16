Сооснователь Alibaba планирует продать большую часть своей доли в компании

Соучредитель корпорации Alibaba Джозеф Цай подал заявку на продажу около 8% своих акций через американский банк Morgan Stanley. Стоимость сделки оценивается в $260 млн, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании The Washington Service, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Цай планирует продать большую часть своей доли в компании в рамках наращивания своих инвестиций за пределами Alibaba через свой семейный офис в Гонконге Blue Pool Capital. Агентство Bloomberg сообщает, что в период с 2017 по 2021 годы Джозеф Цай также продал акции компании на сумму не менее $3,3 млрд.

Несмотря на значительные продажи, примерно 1,4% акций Alibaba все еще являются крупнейшим зарегистрированным активом Цая. Согласно "Индексу миллиардеров" Bloomberg, состояние сооснователя корпорации составляет $5,8 млрд.