Илон Маск приостанавливает аккаунты нескольких американских журналистов

Day.Az представляет читателям очередной материал из рубрики "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

Миллиардер, который взял под контроль социальную сеть, сославшись на защиту свободы слова, утверждает, что репортеры занимались трансляцией его позиции в режиме реального времени, подвергая опасности его семью. Ложь, утверждает Washington Post.

Неужели Илон Маск, самопровозглашенный глашатай свободы слова, самоуничтожился вечером в четверг, 15 декабря? Социальная сеть Twitter, приобретенная за 44 миллиарда долларов (41 миллиард евро) боссом Tesla и основателем SpaceX, внезапно приостановила по меньшей мере восемь аккаунтов журналистов, которые писали о нем. Среди них Дрю Харвелл (The Washington Post), Райан Мак (The New York Times), Дони О'Салливан (CNN) и Аарон Рупар, внештатный политический журналист на онлайн-платформе Substack с 800 000 подписчиков.

В среду, 14 декабря, Илон Маск начал с того, что приостановил работу аккаунта в Twitter, который отслеживал перемещения его частного самолета, во имя защиты частной жизни и подвергая риску свою семью. "Любая учетная запись, которая раскрывает чью-либо информацию о местоположении в реальном времени, будет приостановлена, поскольку это нарушение физической безопасности. Это включает размещение ссылок на сайты с информацией о местоположении в реальном времени. Размещение информации о местах, где кто-то побывал с небольшой задержкой, не является проблемой безопасности, так что все в порядке", - написал миллиардер в Твиттере ранее в тот же день. Чуть позже он также приостановил действие личного аккаунта хозяина аккаунта, Джека Суини, 20-летнего студента, который потребовал 50 000 долларов за прекращение слежки за самолетом Элона Маска.

Однако 6 ноября Илон Маск похвастался, что не вводит никакой цензуры: "Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не запрещать аккаунт, следующий за моим самолетом, даже если это прямой риск для личной безопасности".

Чтобы оправдать приостановку аккаунтов репортеров, Илон Маск написал в Твиттере в четверг вечером: "Критиковать меня весь день вполне приемлемо, но раскрывать мою позицию в режиме реального времени и подвергать опасности мою семью - нет". Прежде чем добавить: "К "журналистам" применяются те же правила, что и ко всем остальным".

Похоже, что инцидент с автомобилем, перевозившим одного из детей Илона Маска по имени X, стал причиной ускорения этой истории. "Вчера вечером за машиной, которая везла малышку Икс в Лос-Анджелес, следил сумасшедший преследователь (думая, что это я), который остановил машину и забрался на капот. Против Суини и организаций, которые поддерживали причинение вреда моей семье, предпринимаются юридические действия", - написал Илон Маск в социальной сети.

Однако Washington Post пишет, что ни один из твитов журналистов, чьи аккаунты были приостановлены - и теперь они недоступны - не указывает на местонахождение миллиардера и его семьи и не угрожает им, хотя некоторые из них ссылаются на сайт, отслеживающий местоположение самолета Илона Маска. Сотрудник New York Times Чарли Стадтландер заявил, что "ни Times, ни Райан Мак не получили объяснений, почему это произошло". Мы надеемся, что все аккаунты журналистов будут восстановлены и что Twitter предоставит удовлетворительное объяснение этому действию.

Кристин Коратти Келли, пресс-секретарь CNN, заявила, что приостановление работы "тревожно, но неудивительно", и что "растущая нестабильность и неустойчивость Твиттера должна вызывать невероятное беспокойство у всех, кто им пользуется". Отстраненный от работы репортер CNN Дони О'Салливан считает, что действия Twitter могут запугать репортеров, освещающих деятельность компаний, принадлежащих Илону Маску.

Илон Маск оправдывал свое поглощение Twitter, ссылаясь на свободу слова, которая, по его словам, находится под угрозой. 25 марта он запустил этот опрос в сети: "Свобода выражения мнений необходима для функционирования демократии. Считаете ли вы, что Twitter строго придерживается этого принципа? Затем он предупредил: "Последствия этих выборов будут значительными. Пожалуйста, голосуйте внимательно. Два миллиона голосов спустя вердикт был вынесен, причем 70% голосов были отданы негативно в Твиттере. Через несколько дней общественность узнала, что Элон Маск собирал акции компании с конца января.

Захват Twitter Илоном Маском этой осенью привел к излиянию ненавистнических высказываний в социальной сети - отрицаемых последней - и ликованию среди республиканцев и американских ультраправых.

Во имя свободы слова Илон Маск после быстрого опроса в Твиттере восстановил аккаунт Дональда Трампа, приостановленный после беспорядков 6 января 2021 года, утверждая, что бывший президент не нарушил внутренних правил социальной сети. "Под давлением сотен сотрудников-активистов Twitter [отстранил] Трампа, [на тот момент] действующего президента США, хотя они сами признают, что он не нарушал правил", - пояснил он 12 декабря. Он не вспомнил, что Дональд Трамп пытался признать недействительными демократические выборы, что равносильно попытке государственного переворота, и что его отстранение от Twitter - правда, в то время его критиковали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и еврокомиссар Тьерри Бретон - было призвано лишить его мегафона.

Илон Маск также обвиняет алгоритмы платформы в приглушении консервативных голосов. "Twitter - это одновременно и социальная сеть, и место преступления", - обвинил он.

В то время как собеседники критикуют его за невнимание к своей компании Tesla, цена акций которой упала на 60% с пика в апреле, Илон Маск начал тотальную политическую кампанию против левых демократов, как он сам заявил 12 декабря: "Либо вирус Woke будет побежден, либо ничто не имеет значения", - написал он в Твиттере, смешав свою борьбу с левыми с мерами, предпринимаемыми для борьбы с эпидемией Ковид-19.

В четверг вечером, усугубляя неразбериху, миллиардер спросил пользователей Twitter: должны ли журналисты быть восстановлены сейчас, завтра, через семь дней или дольше? Ответ большинства: сразу же. Илон Маск, явно разочарованный результатом, решил... повторно провести опрос: "Извините, было слишком много вариантов. Я проведу опрос еще раз.

Не так давно Илон Маск написал в Твиттере: "Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в Твиттере, потому что в этом и заключается свобода слова". Это было 25 апреля, целую вечность назад.