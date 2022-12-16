В особняке МИДа Британии нашли кокаин

Прошлым летом в особняке министра иностранных дел Великобритании на Чевенинг-стрит нашли остатки кокаина. Наркотики обнаружили после двух вечеринок, которые устраивала бывший премьер Великобритании Лиз Трасс для своих политических союзников. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Guardian.

По информации газеты, белый порошок проверяли специальным тампоном. Химическая реакция показала, что вещество содержит кокаин. Аналогичные следы оставляли после себя гости вечеринок, которые устраивал Борис Джонсон, предшественник Трасс на посту премьер-министра.

"Инсайдер сказал, что кокаин широко использовался в Уайтхолле и парламентском поместье, и подтвердил, что некоторые из политических союзников Трасс использовали его (вещество - прим. РЕН ТВ)", - ссылается на свой источник газета.

Журналисты подчеркивают: доказательств употребления наркотиков самими британскими лидерами нет. Джонсон мероприятия Трасс не посещал.