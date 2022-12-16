https://news.day.az/world/1520284.html Немцы устроили протесты против роста цен - ВИДЕО
Немцы устроили протесты против роста цен - ВИДЕО
В социальных сетях появилось видео протестов в Мюнхене. Немцы возмущены ростом цен, инфляцией и экономической политикой правительства. На кадрах видна толпа людей, запрудившая улицу. Судя по видео, протесты проходят мирно.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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