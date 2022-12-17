США закупят нефть для восполнения стратегического резерва

Вашингтон приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва, сообщила пресс-служба Министерства энергетики США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в ведомстве, размер первоначальной партии нефти, которую американская администрация планирует закупить, составит до трех миллионов баррелей. В пресс-службе уточнили, что поставки должны начаться в феврале 2023 года. Для этих целей подпишут контракт с фиксированной ценой.

"Закупка станет возможностью обеспечить хорошую сделку для американских налогоплательщиков", - отметили власти. Это планируют достичь за счет приобретения нефти по более низкой цене, чем она продавалась из резерва на рынке - в среднем 96 долларов за баррель, а также укрепления энергетической безопасности страны.