В Турции провели испытания сверхзвуковой ракеты

Первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля" TRG-230-IHA, выпущенная с беспилотника Bayraktar Akinci, успешно поразила цель на удалении 100 км, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Пуск ракеты с беспилотника, вылетевшего с аэродрома компании Baykar в пригороде Стамбула, городе Чорлу, был совершен с высоты 7,62 км в районе черноморского города Синоп.

Дальность полета ракеты составляет от 20 до 150 км, отмечает компания-разработчик Roketsan.