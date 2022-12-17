Взрыва газа в жилом доме в Минске, есть жертвы

В жилом доме в Минске произошел взрыв бытового газа, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел ночью 17 декабря. Взрыв прогремел на втором этаже дома, начался пожар. На кадрах из видео можно рассмотреть, что выгорели два этажа над квартирой, где взорвался газ.

Из здания эвакуировали более 20 жителей. На месте происшествия работают спасатели и следователи.