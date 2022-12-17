Массовое уничтожение кур в Японии

В префектуре Сайтама по соседству с Токио из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 190 тыс. кур. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в пятницу, 16 декабря, на одной из птицеферм префектуры нашли 76 мертвых птиц, из которых у девяти подтвердилось наличие птичьего гриппа.

Отмечается, что в этом сезоне это уже третий случай в префектуре Сайтама. Также сообщается, что уничтожение птиц продлится до 23 декабря.

Кроме того, вокруг фермы ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров.