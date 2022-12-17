США закупят нефть для восполнения стратегического резерва

Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна состояться "в феврале 2023 года", уточняется в пресс-релизе. Предполагается, что в этих целях будет подписан контракт с фиксированной ценой.

"Закупка станет возможностью обеспечить хорошую сделку для американских налогоплательщиков за счет приобретения нефти по более низкой цене, чем она продавалась [из резерва на рынке] - в среднем 96 долларов за баррель, а также укрепления энергетической безопасности [США]", - говорится в документе.

В нем поясняется, что контракты на поставки нефти для восполнения резерва будут подписаны "не позднее 13 января 2023 года".

Американский президент Джо Байден подписал в конце марта указ, обязывающий Министерство энергетики США продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей в нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Минэнерго США использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 382 млн баррелей нефти. Общая же разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке в 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.