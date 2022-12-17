Во Франции не утихают протесты после смерти марокканского мальчика
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Квартиры, принадлежащие французским цыганам были атакованы и частично разграблены членами общины Магриба, стремящимися отомстить за 14-летнего марокканского мальчика, убитого во время футбольных беспорядков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После атаки на преимущественно цыганский квартал, активисты продолжили путь по Монпелье.