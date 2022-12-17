https://news.day.az/world/1520335.html Во Франции не утихают протесты после смерти марокканского мальчика - ВИДЕО
Во Франции не утихают протесты после смерти марокканского мальчика - ВИДЕО
Квартиры, принадлежащие французским цыганам были атакованы и частично разграблены членами общины Магриба, стремящимися отомстить за 14-летнего марокканского мальчика, убитого во время футбольных беспорядков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После атаки на преимущественно цыганский квартал, активисты продолжили путь по Монпелье.
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