Европейские страны ограничили температуру в парламентах и органах власти

С приходом зимы законодатели ряда стран Евросоюза ограничили температуру в парламентах и органах власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, общественные здания Германии, в том числе бундестаг, теперь отапливаются лишь до 19 градусов. В результате, многие парламентариям приходится сучаствовать в заседаниях в верхней одежде.

Аналогичная ситуация наблюдается во французском парламенте, где помещения прогреваются до 19 градусов. Сами депутаты называют французский парламент не иначе, как "тепловой дуршлаг".

Однако в других странах такой ситуации не наблюдается. В Австрии и Нидерландах власти запаслись газом в достаточном количестве, а в Испании и Италии в принципе климат мягче.