Китай установил исторический рекорд по добыче угля

Китай в январе-ноябре увеличил объем добычи угля на 9,7% в годовом исчислении и установил исторический рекорд в 4,09 млрд т. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное энергетическое управление страны (ГЭУ), передает Day.Az.

По данным управления, четыре китайские провинции обеспечили 81% от общенационального объема добычи ресурса за указанный период.

Как отметило ГЭУ, в зимний период КНР сохранит высокие объемы добычи угля. В первой половине декабря было добыто 190 млн т угля при показателе в 12,51 млн т в сутки.