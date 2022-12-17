https://news.day.az/world/1520341.html Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Китай установил исторический рекорд по добыче угля
Китай в январе-ноябре увеличил объем добычи угля на 9,7% в годовом исчислении и установил исторический рекорд в 4,09 млрд т. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное энергетическое управление страны (ГЭУ), передает Day.Az.
По данным управления, четыре китайские провинции обеспечили 81% от общенационального объема добычи ресурса за указанный период.
Как отметило ГЭУ, в зимний период КНР сохранит высокие объемы добычи угля. В первой половине декабря было добыто 190 млн т угля при показателе в 12,51 млн т в сутки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре