Американца арестовали за ограбление банка на один доллар

Житель штата Огайо пришел в банк с требованием дать ему один доллар и попросил кассира вызвать полицию. Об этом сообщила газета Dayton Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

24-летний Алекс Уилсон пришел в отделение Fifth Third Bank, а после разговора с кассиршей передал ей записку, в которой говорилось: "Это ограблениe. Дайте мне один доллар". Затем он сказал сотруднице нажать "тревожную" кнопку.

Как отмечается, молодой человек добавил: "Вы не знаете, вооружен ли я, поэтому нажмите кнопку вызова экстренных служб". Сотрудница выполнила все требования и положила на стойку долларовую купюру, однако мужчина не притронулся к ней. Он дождался прибытия полиции и сдался.

У грабителя не обнаружили оружия, однако его задержали и предъявили обвинение в ограблении, назначив залог в $25 тыс. Кроме того, во время допроса Уилсон сказал, что планировал ограбление и зашел в ресторан Chipotle, чтобы сходить в туалет, потому что нервничал.