Сколько в мире заболевших COVID-19?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 652,56 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,66 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 855,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 324 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 445, в Бразилии - 3 212, в Германии - 1 906.