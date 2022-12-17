Сильный пожар в Индии

По меньшей мере шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме, который произошел в субботу утром в индийском штате Телангана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным полиции, на которые ссылается телеканал, инцидент произошел в поселке Венкатапур округа Манчериал. Возгорание началось во время семейного праздника.

На место выехала пожарно-спасательная бригада. Дом был полностью уничтожен огнем.