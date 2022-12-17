Ведущий американский банк уволит тысячи сотрудников

Ведущий американский банк Goldman Sachs Group Inc. уволит тысячи сотрудников, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Как сообщается, причиной увольнения такого количества персонала является "сложная экономическая ситуация". Конкретное число увольняемых пока обсуждается. Подробности будут обнародованы в начале следующего года.

В материале Reuters говорится, что на конец третьего квартала в Goldman Sachs работали 49 100 человек, штат значительно вырос за время пандемии коронавируса.

Банк был основан в 1869 году в Нью-Йорке, главные сферы его деятельности - инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, управление активами и ценными бумагами.