Китай накрыла волна смертей

В Китае резко возросло число смертей на фоне ослабления мер по борьбе с COVID-19. Об этом пишет издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, в китайских больницах и крематориях скопилось большое количество тел умерших. Один из работников государственного крематория рассказал изданию, что в день они кремируют 150 тел, что в несколько раз больше, чем прошлой зимой. По его словам, около 30-40 умерших были заражены коронавирусом.

Он подчеркнул, что крематории в Китае работают на полную мощность с утра до вечера.

По данным китайских медиков, в КНР на 100 тыс. жителей приходится всего 3,43 койки для интенсивной терапии.