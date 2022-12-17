В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»

Министерство энергетики США отменило решение о запрете доступа к секретным государственным данным "отцу атомной бомбы" Роберту Оппенгеймеру. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1954 году было принято решение закрыть Оппенгеймеру допуск к сведениям. Минэнерго посчитало, что Комиссия по атомной энергии нарушила собственные правила, была предвзята и несправедлива, а дело было ошибочным, "ведь любовь и преданность к стране Оппенгеймера подтверждается фактами".

Минэнерго намерено воздать должное глубокому вкладу Оппенгеймера в национальную оборону и науку Америки.