https://news.day.az/world/1520382.html Pазрушительный торнадо промчался по окрестностям Нового Орлеана - ВИДЕО
Pазрушительный торнадо промчался по окрестностям Нового Орлеана - ВИДЕО
Pазрушительный торнадо промчался по окрестностям Нового Орлеана, штат Луизиана. Особенно пострадал Восточный берег. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о пострадавших нет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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