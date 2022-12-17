Pазрушительный торнадо промчался по окрестностям Нового Орлеана
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Pазрушительный торнадо промчался по окрестностям Нового Орлеана, штат Луизиана. Особенно пострадал Восточный берег. Несмотря на значительные разрушения, сообщений о пострадавших нет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.