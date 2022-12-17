В Японии пересмотрят монетарную политику

Правительство Японии и Центробанк страны планируют пересмотреть соглашение десятилетней давности, согласно которому перед ЦБ была поставлена задача добиться контролируемой инфляции на уровне 2% в год при помощи ультрамягкой монетарной политики. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников агентства, ожидается, что первый с 2013 года пересмотр монетарной политики японского Центробанка должен состояться в 2023 году. Подчеркивается, что конкретные детали этого вопроса будут обсуждаться между премьер-министром Фумио Кисидой и новым главой ЦБ, который в апреле придет на смену Харухико Куроде, возглавляющему Банк Японии с 2013 года. К решению пересмотреть монетарную политику Центробанка японские власти подталкивает, в частности, сильное ослабление курса иены к доллару, которое негативно сказывается на экономике страны.

Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка. Несмотря на критику того, что мягкая денежная политика приводит к ослаблению иены и росту цен, действующий глава Банка Японии неоднократно заявлял, что намерен продолжать курс, нацеленный на достижение устойчивой инфляции в 2%. При этом уже несколько месяцев подряд базовая инфляция превышает целевой показатель регулятора.

В конце сентября власти Японии впервые с 1998 года провели валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты, однако это привело лишь к кратковременному укреплению с уровня 145 иен за доллар до примерно 140 иен за доллар. В настоящее время курс японской национальной валюты закрепился на отметке примерно в 137 иен за доллар.