Король и королева Таиланда заразились коронавирусом

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 17 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Известно, что в пятницу, 16 декабря, они сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Отмечается, что болезнь протекает у них в легкой форме. Однако врач порекомендовал супругам на время воздержаться от исполнения королевских обязанностей и пить лекарства.