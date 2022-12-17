https://news.day.az/world/1520427.html Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 17 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Известно, что в пятницу, 16 декабря, они сделали тест на коронавирус, и он показал положительный результат. Отмечается, что болезнь протекает у них в легкой форме. Однако врач порекомендовал супругам на время воздержаться от исполнения королевских обязанностей и пить лекарства.
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