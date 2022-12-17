Крупнейший в мире производитель iPhone разорвал связи с Китаем

Тайваньская компания Foxconn, известная как крупнейший в мире производитель iPhone, объявила о продаже всего пакета акций китайского конгломерата Tsinghua Unigroup, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сделка первоначально проводилась через Xingwei, дочернюю компанию Foxconn в Китае. Выяснилось, что Xingwei на 99% контролируется зарегистрированным в Китае юрлицом Foxconn Industrial Internet Co Ltd.

По данным источников агентства, лишь недавно власти Тайваня выяснили, что Xingwei владели акциями китайской госкомпании Tsinghua Unigroup, и потребовали Foxconn отказаться от этих активов.

В Reuters уточнили, что тайваньская компания изначально не запрашивала одобрения своего правительства перед покупкой акций китайского конгломерата. "Foxconn нарушила законодательство, регулирующее отношения острова с Пекином", - указал один из источников агентства.

Представитель Foxconn пояснил, что корпорация продала пакет акций по цене не менее 5,38 млрд юаней ($772 млн) китайской компании Yantai Haixiu.

В конгломерат Tsinghua Unigroup входят важные для властей КНР компании, такие как производитель флэш-памяти Yangtze Memory Technologies (YMTC) и производитель мобильных процессоров UNISOC Communications.