Парламент Молдовы планирует изменить название государственного языка в законах

Правящая Молдовы Партия действия и солидарности поменяет в законах название государственного языка с молдавского на румынский, которые идентичны. Об этом заявил ее председатель Игорь Гросу в интервью телеканалу Moldova-1, выдержки из которого опубликованы в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не можем вмешиваться в конституцию, то поменять синтагму в законах нам под силу. Сейчас идут такие дискуссии, но до конца этого года мы не успеем. К тому же такое значимое, символичное решение необходимо приурочить к какому-то событию", - объяснил Гросу. При этом не согласился с мнением ряда юристов о возможности внесения поправок в основной закон без конституционного большинства.

Споры вокруг названия языка в Молдове не утихают с 1989 года, когда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда же был учрежден и праздник "Наш язык", название ему дало одноименное стихотворение классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), который был военным священником Русской императорской армии. В 1994 году это стихотворение стало текстом гимна страны.

В 2013 году эти споры разгорелись с новой силой после того, как Конституционный суд (КС) страны провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над конституцией текста Декларации о независимости Молдовы, в которой упоминался румынский язык. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе.

Крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова придерживается позиции, согласно которой государственным языком является молдавский, а решение КС о его переименовании незаконно. Там отмечают, что переименование языка и переписывание истории навязывается Кишиневу политиками из Бухареста, которые продвигают идею вхождения Молдовы в состав Румынии.