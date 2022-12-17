Турция предотвратила перехват Грецией своих самолетов над Эгейским морем

Турция предотвратила перехват со стороны ВВС Греции турецких самолетов над Эгейским морем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в субботу в сообщении министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"ВВС Греции пытались перехватить наши самолеты, выполнявшие задачи в рамках миссии НАТО в международном воздушном пространстве, им был дан необходимый ответ. Миссия НАТО успешно выполнена", - говорится в публикации.