https://news.day.az/world/1520505.html Турция предотвратила перехват Грецией своих самолетов над Эгейским морем
Турция предотвратила перехват Грецией своих самолетов над Эгейским морем
Турция предотвратила перехват со стороны ВВС Греции турецких самолетов над Эгейским морем.
Как передает Day.Az, об этом говорится в субботу в сообщении министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"ВВС Греции пытались перехватить наши самолеты, выполнявшие задачи в рамках миссии НАТО в международном воздушном пространстве, им был дан необходимый ответ. Миссия НАТО успешно выполнена", - говорится в публикации.
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