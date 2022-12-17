https://news.day.az/world/1520513.html Эрдоган посетит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Эрдоган посетит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 18 декабря Катар, где примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу администрация турецкого лидера в Twitter.
"Наш президент по приглашению эмира Катара посетит 18 декабря Доху для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.
Напомним, что Эрдоган принимал участие в церемонии открытия ЧМ-2022.
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