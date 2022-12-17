В Чили пожары уничтожили более 70 тысяч гектаров леса

Засушливая погода вместе с рекордно высокой температурой воздуха способствуют распространению огня на обширных территориях в Чили, где полыхают 18 природных пожаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщила на своем сайте Национальная лесная корпорация республики (Conaf).

Пожары уже уничтожили 70 тысяч гектаров леса и окутали дымом чилийскую столицу Сантьяго. В ряде населенных пунктов спасатели были вынуждены эвакуировать местных жителей. Отмечается, что пожарные не могут справиться с огнем.