https://news.day.az/world/1520521.html В Чили пожары уничтожили более 70 тысяч гектаров леса - ВИДЕО
В Чили пожары уничтожили более 70 тысяч гектаров леса - ВИДЕО
Засушливая погода вместе с рекордно высокой температурой воздуха способствуют распространению огня на обширных территориях в Чили, где полыхают 18 природных пожаров.
Как передает Day.Az, об этом сообщила на своем сайте Национальная лесная корпорация республики (Conaf).
Пожары уже уничтожили 70 тысяч гектаров леса и окутали дымом чилийскую столицу Сантьяго. В ряде населенных пунктов спасатели были вынуждены эвакуировать местных жителей. Отмечается, что пожарные не могут справиться с огнем.
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