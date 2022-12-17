Сколько млн. тонн агропродукции эспортировано из Украины?

Объем агропродукции, вывезенной из портов Украины в рамках "зерновой инициативы", превысил 14 млн тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Так, с первого августа 2022 года, когда начал действовать "зерновой коридор", в порты Украины проследовало 560 сухогрузов, тогда как в обратном направлении отплыло 556 судов, говорится в сообщении.