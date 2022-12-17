https://news.day.az/world/1520531.html В Болгарии зафиксировали температурный рекорд
В Болгарии зафиксировали температурный рекорд
Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в субботу температурный рекорд.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Darik Radio.
По его данным, в городе Хасково, расположенном в южной части страны, воздух в субботу прогрелся до 19,8 градуса Цельсия, что на 1,1 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1991 году. Тогда термометры в этом городе показывали 17 декабря 18,7 градуса.
"Причиной необычно теплой погоды стал сильный юго-восточный ветер. В ближайшее время ожидается похолодание", - сообщили метеорологи.
В течение 2022 года в городе Хасково температурные рекорды превышались более 10 раз.
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